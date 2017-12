Der Silvestertag ist verkaufsoffener Sonntag

Wie bereits der Heilige Abend ist auch der Silvestertag in Palma de Mallorca verkaufsoffener Sonntag. Wie bereits vergangene Woche ist auch diesen Sonntag wieder mit erheblichem Andrang in der Innenstadt zu rechnen, da in Spanien die Geschenke erst am Dreikönigstag, 6. Januar, ausgetauscht werden.

Wie in jedem Jahr hatte die Geschäftswelt mit der Balearen-Regierung eine Reihe von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen ausgehandelt, um den Verkauf zu Weihnachten und Silvester anzukurbeln.

Auf geschlossene Geschäfte müssen sich die Kunden dann am 1. Januar (Neujahr) und 6. Januar (Dreikönige) einstellen. (cze)