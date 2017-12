Neues Gratis-WLAN-Netz am Flughafen Palma

Am Flughafen Mallorca gibt es ein neues Gratis-WLAN für die Flugpassagiere, wie der Airport-Betreiber Aena in einer Pressemitteilung bekannt gab. Aena verspricht eine besonders schnelle Verbindung, die auch den Download großer Datenmengen erlaubt, wie beispielsweise zum Abspielen von Videos in hoher Auflösung.

Die Anmeldung ist auf drei Wegen möglich: über die sozialen Netzwerke (Facebook oder Linkedin), den Aena Club oder eine normale Eingabemaske. (cze)