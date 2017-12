Endlich sauberes Wasser für S'Alquería Blanca

Nach Jahren des Wartens und Forderns wird die Kanalisation von S'Alquería Blanca in der Gemeinde Santanyí an die Klär- und Wasseraufbereitungsanlage in Cala d'Or an Mallorcas Ostküste angeschlossen. Die Anwohner hatten das schon seit Jahren gefordert. Bis dato waren sie auf Brunnenwasser angewiesen.

Die Qualität des Brunnenwassers war jedoch mangelhaft. Das Abkommen zum Anschluss der Teilgemeinde an die Kläranlage zwischen Santanyí und dem balearischen Umweltministerium wurde bereits 2014 unterzeichnet.

Nun kommt es endlich zur Umsetzung, werden viele Anwohner des Dörfchens denken, zu dem auch der sogenannte "Hamburger Hügel" gehört, an dem sich viele aus Norddeutschland stammende Residenten angesiedelt haben.

Die Bauarbeiten für das 4,6 Kilometer lange Rohr sind mit 700.000 Euro veranschlagt. "Für uns ist es eine große Genugtuung, dass die Bauarbeiten beginnen", sagt Santanyís Bürgermeister Llorenç Galmés. Geplant ist, die Bauarbeiten vor Beginn der Sommersaison abzuschließen.