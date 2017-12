Einsiedler seit mehr als einer Woche verschwunden

Seit mehr als einer Woche wird ein Eremit in Valldemossa vermisst. Einsatzkräfte der Guardia Civil, der Notrettung und des Zivilschutzes durchkämmen derzeit die Gegend um die Einsiedelei Trinidad in Valldemossa. Auch Familienangehörige beteiligen sich an der Suche.

Der 74-jährige Pedro Matamalas Sbert war am Mittwoch vor Heiligabend auf die Suche nach Moos für eine Krippe aufgebrochen. Von dort ist er nicht mehr zurückgekehrt.

In der Einsiedelei wohnt eine Gemeinschaft von vier Mönchen. Der Vermisste lebt dort bereits mehr als 25 Jahre, kennt die Gegend also bestens.