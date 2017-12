Bagger rast in Finca in Port d'Andratx

Ein außer Kontrolle geratener Bagger hat in Port d'Andratx große Schäden an einer Finca verursacht. Ansonsten blieb es beim Schreck: Personen kamen nicht zu Schaden. Bei dem beschädigten Haus handelt es sich um den Hort de Ca'n Sion an der Straße von Port d'Andratx nach Camp de Mar.

Wie die Ultima Hora in ihrer Online-Ausgabe berichtet, kam das Fahrzeug aus einer Luxusurbanisation in der Cala Llamp Richtung Hafen gefahren. Am ersten Kreisverkehr hat der Fahrer dem Bericht zufolge jedoch die Kontrolle über den Bagger verloren und fuhr über die Gegenspur auf eine Anhöhe, zerstörte eine Mauer und endete schließlich inmitten eines Schuppens auf dem Finca-Gelände.

Die Schäden sind beträchtlich, der Fahrer der Maschine erlitt leichte Verletzungen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass die Bremsen versagt hätten. Wie Augenzeugen berichteten, hätte es leicht zu einem schweren Unfall kommen können. Die Straße, an der das Unglück passierte, ist normalerweise stark befahren.