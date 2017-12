Kleines Kind im Auto hält Mann nicht vor Diebstahl ab

Ein fünf Jahre altes Kind, das in Palma de Mallorca in einem geparkten Auto saß, hat am Mittwoch mitansehen müssen, wie ein fremder Mann die Autotüre öffnete und aus dem Wageninneren die Geldbörse der Mutter stahl. Die Frau hatte den Wagen einen Moment vor einem Kindergarten gehalten, um dort ein jüngeres Kind abzugeben. Als sie zurückkehrte, sah sie, wie der Dieb mit ihrer Tasche sich gerade davonmachen wollte.

Doch Polizeibeamte in Zivil hatten die Aktion beobachtet. Sie vereitelten die Flucht. Der Mann wehrte sich heftig gegen seine Ergreifung und konnte erst durch das Eintreffen weiterer Beamte in Uniform festgenommen werden. (as)