81-Jähriger werden in Palma mehr als 640.000 Euro gestohlen

Vier Männer haben in Palma eine 81-jährige Frau in ihrer Wohnung bestohlen und dabei fette Beute gemacht. Juwelen im Wert von mehr als 600.000 Euro und Bargeld in Höhe von 45.000 Euro sollen sie gestohlen haben. Sie haben sich als Techniker eines Stromversorgers ausgegeben und sich dadurch Eintritt verschafft.

Der Raub passierte bereits am 17. November, ist aber erst jetzt bekannt geworden. Die "Ultima Hora" berichtet auf ihrer Website dass die 81-Jährige an den Avenidas in unmittelbarer Nähe des Gerichts wohnt. Dem Bericht nach wurde die ältere Dame von einem der falschen Techniker abgelenkt, werden die drei anderen die Wohnung durchsuchten. Sie bemerkte erst nach dem Verschwinden der Männer, dass mehrere Kisten und Behälter auf dem Boden verstreut lagen.

Nach Angaben der ermittelnden Nationalpolizei handelt es sich bei den vier Tätern um drei Spanier und einen Argentinier. Man verfolge derzeit mehrere Spuren heißt es.