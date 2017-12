Legionellen-Infektion von Palmanova aufgeklärt

Das balearische Gesundheitsministerium hat den Herkunftsort einer Legionellen-Infektion, an der im Oktober im Südwesten von Mallorca 27 Menschen erkrankt waren, identifizieren können. Das berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Dienstag.

Es handelt sich um eine Anlage für Hydromassagen im Außenbereich eines Hotels in Palmanova. Dort hatten sich 26 Hotelgäste sowie ein ausländischer Mitarbeiter angesteckt. Einer der Hotelgäste, ein 70 Jahre alter Mann mit chronischen Vorerkrankungen, erlag der Infektion in einem Krankenhaus in Palma.

Die erste Fall einer Infektion war am 6. Oktober entdeckt worden. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde entnahmen daraufhin 98 Proben an diversen Punkten in Palmanova wie Hotelanlagen, Pools und Strandduschen. Tatsächlich entdeckten Labormitarbeiter bei zwölf Proben das Vorhandensein von Legionellen, aber nur in einem Fall stimmte der Bakterienstamm mit dem Erreger überein, der die Hotelgäste hatte krank werden lassen.

Bei den Betroffenen handelte es sich um 12 Frauen und 15 Männer im Alter von 46 bis 87 Jahren. 20 von ihnen stammten aus Großbritannien, die übrigen stammten aus Dänemark, Frankreich, Schweden und Tschechien.

Wie Ultima Hora weiter berichtete, wurden im Jahresverlauf 108 Fälle von Legionellen-Infektionen auf den Balearen registriert. (as)