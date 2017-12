Diebe von Can Picafort müssen ein Jahr in Haft

Auf Mallorca sind zwei Männer wegen Diebstahlsdelikten in Hotels in Can Picafort zu jeweils einem Jahr Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden Langfinger 2013 in Herbergen an der Nordküste eingedrungen waren und Wertsachen mitgehen ließen.

Die Staatsanwaltschaft hatte für jeden der beiden Täter drei Jahre Haft gefordert, das Landgericht sprach sie jedoch vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs frei und verurteilte sie "nur" wegen Diebstahls. (cze)