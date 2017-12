Auf Mallorca schneit es ab 400 Metern

Es bleibt kalt auf Mallorca. Der spanische Wetterdienst AEMET sagt für den heutigen Samstag Schneefälle ab einer Höhe von 400 Metern voraus. In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten wetterbedingt einige Straßen im Tramuntana-Gebirge gesperrt werden. So durften Fahrzeuge die Strecke vom Aussichtspunkt in Ses Barques in Sóller bis zum Coll de sa Batalla in Esocrca nicht mehr passieren. Auch die MA 2130 von Caimari zum Coll de sa Batalla wurde gesperrt.

Wegen niedriger Temperaturen hat die Verkehrsbehörde des Inselrats die Bevölkerung zu einer vorsichtigen Fahrweise aufgerufen. Für Samstag hat die Aemet-Direktorin María José Guerrero einen "Temperatursturz" vorhergesagt. Auch mit Sonne werden die Werte nicht über 10 Grad steigen. Nachts werden die Temperaturen unter 0 Grad sinken. Auch vereinzelte Schneefälle werden nicht ausgeschlossen.

Während die Temperaturen an Land richtig in den Keller gehen, kann es auf See stürmisch werden. Wegen Seegang mit Wellen zwischen zwei und drei Metern hat der Wetterdienst die Wetterwarnstufe gelb ausgegeben.

Für Sonntag ist eine leichte Erholung mit etwas milderen Temperaturen vorhergesagt. Die See bleibt allerdings stürmisch, die Wetterwarnstufe gelb wird nach wie vor gelten.

Wie Aemet-Direktorin Guerrero bekannt gab, war der November auf Mallorca nasser und kälter als gewöhnlich. Im Durchschnitt fielen 89,9 Liter Regen, 16 Prozent mehr als normal.