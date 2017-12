Polizei befürchtet neue Schlägereien in Peguera

Die Polizei in Calvià im Südwesten Mallorcas befindet sich an diesem Wochenende in erhöhter Alarmbereitschaft. Man befürchtet, dass es erneut zu einer Massenschlägerei von jugendlichen Gruppen kommen könnte.

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht auf Sonntag, war es in dem zu dieser Jahreszeit eigentlich sehr ruhigen Urlauberort zu einer Massenschlägerei gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden an öffentlichem Mobiliar und einigen Geschäften entstanden ist. Viele der Jugendlichen, aus Palma und anderen Gemeinden, sollen betrunken gewesen sein. Die Guardia Civil ermittelt noch.