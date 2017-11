Toter Jungdelfin in Peguera angetrieben

Ein toter Jungdelfin ist am Mittwoch am Strand von Peguera entdeckt worden, teilte das Rathaus von Calvià mit. Das etwa ein Meter lange Säugetier sei von der Strömung angetrieben worden. Strandgänger stießen an der Platja dels Morts auf den Kadaver. Die herbeigerufene Lokalpolizei verständigte die Meeresbiologen des Palma Aquariums. Sie schafften das Tier fort, um die Todesursache zu untersuchen.