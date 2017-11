Millionenbeute bei Juwelier-Überfall auf Mallorca

Stets am Donnerstag findet die Tapas-Route in Port de Pollença statt. An dem Event beteiligen sich zahlreiche Bars und Restaurants. Den Gästen werden für 2 Euro ein Bier oder ein Wein sowie eine Tapa offeriert. Das Angebot dauert von 20 bis 24 Uhr.Die teilnehmenden Kneipen/Restaurants sind: Rustic Café, La Bodeguita, La Sede, El Rincon de