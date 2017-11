Polizei räumte Plaça d'Espanya nach Bombenalarm

Schrecksekunde am frühen Mittwochabend in Palma de Mallorca: Die Polizei räumte die zentrale Plaça d'Espanya wegen eines verdächtigen Koffers. Passanten hatten Alarm geschlagen, als sie das Gepäckstück auf offener Straße stehen sahen.

Die Sprengstoffeinheit TEDAX rückte an, um die Situation zu klären. Vorsichtshalber wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Schließlich stellte sich jedoch heraus, dass der Koffer harmlos war. Die im Weihnachtsgeschäft sehr belebte Plaça d'Espanya konnte wieder freigegeben werden.

Schon mehrfach hatte es dieses Jahr falschen Alarm gegeben, insbesondere am Flughafen. Gegen theoretisch mögliche Terroranschläge mit LKWs wurden in der Innenstadt sowie an der Playa de Palma Betonbarrieren installiert. (mic)