Am Dienstag noch einmal über 20 Grad

Der Kälteeinbruch auf Mallorca gönnt sich noch einmal eine leichte Verschnaufpause. So werden die Höchsttemperaturen am Dienstag 20 Grad in Palma und sogar 21 Grad in Sa Pobla im Inselinnern betragen. Am Montag kam das Quecksilber mittags über die 17-Grad-Marke nicht hinaus.

Von Mittwoch an bewölkt sich der Himmel erneut. Es wird kühler, grauer und regnerischer. Am Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze auf 900 Meter, am Freitag gar auf 500 Meter. Der Wind weht kalt aus nördlicher Richtung, die Nachttemperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.

Der Regen, der am Sonntag registriert wurde, brachte in den Inselorten unterschiedliche Niederschlagsmengen:

Escorca: 17,8

Pollença: 7,4

Muro: 5,2

Artà 3,8 Liter pro Quadratmeter

Sineu: 3,4

Porreres: 3

Binissalem: 2,4

Manacor: 2,4

Son Servera: 1,6

Palma: 1,2