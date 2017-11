Am Sonntag soll es schneien auf Mallorca

Das Wochenende auf Mallorca hat zwei Gesichter: Während am Samstag noch 21 Grad und leichte Bewölkung erwartet werden, schlägt das Wetter in der Nacht um. Schauer sind möglich. Es folgt ein Temperatursturz. Am Sonntag zeigt das Thermometer nur noch maximal 14 Grad an.

Im Tagesverlauf kann es immer wieder schauern. Zudem sinkt die Schneefallgrenze auf 1200 Meter, das bedeutet, dass auf den höchsten Gipfeln der Tramuntana Flocken niedergehen können. Nachts fällt das Quecksilber bis knapp über den Gefrierpunkt.

Der Wettertrend setzt sich am Montag fort, auch dann wird es bewölkt mit einzelnen Regenfällen. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad.

Am Freitag ist es noch weitestgehend freundlich bei Tageshöchstwerten bis zu 22 Grad. (cls)