Taxi-Fahrer in Palma von Fahrgast niedergestochen

Ein 61 Jahre alter Taxi-Fahrer ist in Palma von einem unbekannten Täter mit zwei Messerstichen in Hals und Unterleib schwer verletzt worden. Bei dem Angreifer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Fahrgast. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr am Camí dels Reis.

Der Taxifahrer wurde per Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Das Taxi wurde zum Hauptsitz der spanischen Nationalpolizei befördert und dort nach Spuren des Täters untersucht. Die Ermittler vermuten hinter der Attacke einen Raubüberfall.