Sturm spült Strand in Cala Millor weg

Der Sturm Anfang der Woche hat Spuren am Strand von Cala Millor hinterlassen. Die Wellen trugen am nördlichen Ende der Playa den Sand ab und legten die Küstenfelsen frei. Diese Abschnitt war in den vergangenen Jahren stark von Erosion betroffen, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Der Bürgermeister Antoni Servera der Gemeinde Son Servera erklärte: "Der Sturm hat dazu geführt, dass der Strand um einige Meter abgenommen hat. Es ist eine Situation, die sich jedes Jahr wiederholt." Der Sand wachse und schrumpfe mit den Wetterphänomenen. Servera fügte an, dass "die Situation analysiert wird, um zu sehen, welche Schritte unternommen werden müssen." (cls)