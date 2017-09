Superyacht liegt in Port de Sóller

Es ist ein seltener Anblick in Port de Sóller gewesen. Die Superyacht "Vanish" legte am Wochenende in dem Hafen an. Normalerweise steuern die Luxusschiffe eher den Hafen von Palma an.

Die "Vanish" gehört dem niederländischen Milliardär Larry Van Tuyl. Ihr Kaufpreis wird auf 125 Millionen Euro geschätzt. Die Yacht wurde von Feadship nach den Plänen von Eidsgaard Design gebaut.

Sie verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz, Pool, Sauna, Jacuzzi sowie einen Beachclub am Heck. Die "Vanish" kann den Atlantik ohne Tankstopp überqueren und bringt es auf stattliche 17 Knoten Höchstgeschwindigkeit. (cls)