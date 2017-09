Fälscherring in Cales de Mallorca ausgehoben

Die Guardia Civil ermittelt in Cales de Mallorca gegen zehn Personen. Sie stehen im Verdacht, im großen Stil Produkte gefälscht zu haben. Die Beamten beschlagnahmten 1303 Waren, wie die spanische Nachrichtenagentur Efe berichtet.

Die Fälscherware, die einen Marktwert von mehr als 100.000 Euro hatte, sollte in mehreren Geschäften verkauft werden. Auch auf dem beliebten Wochenmarkt in Santanyí sollten die Produkte angeboten werden. Es handelt sich um Handtaschen, Geldbörse, Kleidung und Uhren, die bekannten Marken nachempfunden worden. Die Razzia wurde bereits am Mittwoch durchgeführt, wie am Samstag bekannt wurde.

Im Zuge der sogenannten "Operation Souvenir" stellte die Polizei zudem erst kürzlich in Porto Cristo Tausende Gegenstände sicher, die entweder gefälscht waren oder nicht den Sicherheitsnormen entsprechen. (cls)