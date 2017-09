Blitz beschädigt Kirche von Artà

Das Gewitter über Mallorca am Wochenende hat Spuren an der Kirche von Artà hinterlassen. Dort schlug ein Blitz in einen Giebelturm ein. Die Feuerwehr überprüft nun, welchen Schaden das Bauwerk genommen hat, berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora.

Teile des Turms stürzten zu Boden. Aus Sicherheitsgründen wurden Teile des Fußwegs entlang der Kirche gesperrt. Wie umfangreich die Reparaturarbeiten werden, untersuchen nun Gutachter mithilfe der Feuerwehrleute.

Der Blitz schlug am Sonntagmittag ein, eine Messe musste abgesagt werden. Von Samstagnacht bis Sonntagmittag galt auf Mallorca die Warnstufe Gelb wegen Gewitters. (cls)