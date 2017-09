Gewitterwarnung der Stufe Gelb gilt für Mallorca

„Belle Scar“ (Schöne Narbe) heißt das neueste Projekt der kanadischen Sängerin, Multi-Instrumentalistin und Komponistin Geeta Pearson. Die Musikerin, die derzeit in London lebt, wird singen und Piano spielen, ihr Partner und Produzent Marc Olivier begleitet sie an der E-Gitarre.Can Monroig, ein spektakuläres Stadthaus, dessen Ursprünge bis in die Maurenzeit zurückreichen, bietet das entsprechende Ambiente für