Wetterdienst warnt erneut vor Hitze auf Mallorca

40 Grad, wie vor knapp zwei Wochen, werden auf den Inseln in den kommenden Tagen zwar nicht erreicht, dennoch klettert das Quecksilber auf die 38-Grad-Marke. Die diesige Luft macht vielen zusätzlich zu schaffen.

Der staatliche Wetterdienst Aemet hat erneut eine Wetterwarnung ausgegeben: Am Dienstag und Mittwoch erreichen die Werte in der Inselmitte und im Süden bis zu 36 Grad. Am Freitag erwartet Aemet Temperaturen bei bis zu 38 Grad.

Die Nächte bleiben hingegen angenehm mild, in Palma werden Tiefstwerte von 21 Grad erwartet, im Gebirge bei unter 20 Grad. In der Nacht zu Dienstag hat der Wetterdienst in Escorca 13,7 Grad gemessen.

Ab Samstag, so Aemet, fallen die Temperaturen wieder auf ein angenehmes Niveau: Dann rechnen die Experten auf Mallorca mit Höchstwerte von bis zu 30 Grad.

27 Grad hat Mittelmeer aktuell. (mh)