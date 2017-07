Mallorca kratzt an der 40-Grad-Marke

Das staatliche spanische Wetteramt Aemet hat bis einschließlich Dienstag auf Mallorca die Hitzewarnstufe Orange ausgegeben. Die Temperaturen sollen mancherorts an der 40-Grad-Marke kratzen. Am wärmsten wird es in der Ebene im Inselinneren, aber auch in der Bucht von Palma werden 37 Grad gemessen.

Einigermaßen erträglich mit Höchstwerten um 33 Grad wird es in der Gegend um Felanitx und Portocolom. Die Wassertemperatur beträgt rund um Mallorca zirka 26 Grad.

Ärzte empfehlen, viel zu trinken, sich nicht in der Mittagssonne aufzuhalten und sportliche Aktivitäten in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden zu verlegen. Helle Kleidung und leichte Speisen helfen ebenfalls, die Hitze leichter zu ertragen.

Auch in den kommenden Tagen bleibt die Hitze der Insel erhalten. Etwas Abkühlung ist erst zum kommenden Wochenende zu erwarten. (cze)