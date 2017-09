Es Trenc: Sonnenliegen nur mit Abstand zu den Dünen

Neue Vorschrift für den Traumstrand Es Trenc im Süden Mallorcas: Sonnenliegen dürfen künftig nur mit sechs Meter Abstand zu den Dünen platziert werden.

Das geht aus einem Schreiben der Küstenbehörde an den Bürgermeister von Campos hervor. Sebastià Sagreras hat sich bereits dazu bereit erklärt, die zusätzlichen Auflagen in der nächsten Saison umzusetzen. Sie werden Teil der Ausschreibung für neue Strandkonzessionen sein. Vorgesehen sind auch demontierbare Chiringuitos, die in den Wintermonaten verschwinden sollen. Alle festen Strandbuden waren zum Saisonstart 2017 nach einem Gerichtsbeschluss abgerissen worden.

Die neuen Regeln bedeuten, dass Badegäste in Zukunft mehr Platz haben, denn in Zukunft werden es weniger Liegen sein. Derzeit befinden sich viele Sonnenliegen und Schirme noch in weniger als sechs Meter Abstand zu der unter Naturschutz stehenden Dünenlandschaft. Für Besucher, die mit dem Handtuch kommen, ist an dem kilometerlangen Strand sonntags an manchen Stellen kaum noch Raum vorhanden.

Die Balearen-Regierung hat im Übrigen bereits die Einrichtung eines Naturparks Es Trenc beschlossen, der auch ein Besucherzentrum erhalten soll. (mic)