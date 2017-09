Größte Segelyacht der Welt ankert vor Palma

Am ersten Sonntag im September findet in Palma um 17 Uhr eine "Schlacht" mit Wasserpistolen im Parc de la Mar vor der Kathedrale statt. Der historisch belegte, jahrzehntelange Zwist zweier Adelsfamilien gegen Ende des 16. Jahrhunderts wird wiederbelebt und jeder kann daran teilnehmen. Die Anhänger der Familie Canavall (in Gelb gekleidet) treffen sich um 16 Uhr