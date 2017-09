Rekordmelone auf Mallorca mit 18,49 Kilo

Als schwerstes Exemplar beim Melonenfest von Vilafranca auf Mallorca wurde am Wochenende eine Frucht mit 18,49 Kilogramm ausgezeichnet.

Die Bauern Sebastià Jaume und Bernat Andreu zeichnen für die Riesenmelone verantwortlich und hatten auch im Vorjahr schon den Wettbewerb für sich entscheiden können. Der historische Rekord liegt jedoch bei 21,46 Kilo und konnte in diesem Jahr bei Weitem nicht erreicht werden, obwohl gleich drei Melonen mit mehr als 18 Kilo in der Auswahl waren.

In puncto Qualität ging der erste Preis an eine Melone von Landwirtin Maria Estrany, die mit 44 Punkten bewertet wurde. Dabei ging es unter anderem um Geruch, Geschmack und die Beschaffenheit des Fruchtfleischs. Das Melonenfest in Vilafranca wird seit 24 Jahren ausgetragen. (mic)