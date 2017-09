Wochenende wird freundlich aber deutlich kühler

Das Wetter auf Mallorca wird am Wochenende freundlich. Die Schauer und Gewitter vom Donnerstag haben die Temperaturen auf der Insel aber deutlich sinken lassen.

Am Samstag herrscht ein Sonne-Wolken-Mix mit Höchstwerten von 25 Grad in Lluc, 26 Grad in Muro, 27 Grad in Arenal und 28 Grad in Portopetro. Dabei weht meist ein nur schwacher Wind, Niederschläge werden nicht erwartet. Nachts sinken die Werte auf 18 Grad,

Auch am Sonntag scheint vielerorts die Sonne, die Tageshöchstwerte bewegen sich wieder um 26 Grad. In der Nacht sinkt das Quecksilber im Thermometer mancherorts auf 15 bis 16 Grad, man wird also gut schlafen können.

Die neue Woche beginnt mit Sonne und Wolken, hin und wieder kann ein Schauer nicht ausgeschlossen werden. Zur Wochenmitte hin wird es langsam wärmer.

Am Donnerstag hat es auf der Insel teils kräftig geregnet. In Bunyola wurden 65 Liter pro Quadratmeter gemessen. Teilweise hagelte es sogar. In Sóller standen Straßen unter Wasser und auch Strandbesucher mussten hektisch die Badetaschen packen, weil Gewitter aufzogen. (cze)