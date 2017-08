Donnerstag bringt Mallorca Donner und Regenschauer

Regen im Hof der MM-Redaktion in Palma. Foto: as

Um Punkt 9.30 Uhr ist am Donnerstag in Palma ein erster, kurzer Regenschauer niedergegangen. Für den Tagesverlauf werden weitere Niederschläge auf der Insel erwartet, die teilweise stärker ausfallen und örtlich von Gewittern begleitet sein können. Dasselbe Wetterprogramm gilt auch für Freitagvormittag, dann soll der Himmel wieder aufklaren.

Die Höchstwerte für Donnerstag wurden mit 29 bis 30 Grad prognostiziert, die Tiefstwerte der kommenden Nacht liegen bei 21 bis 23 Grad. Am Freitag sollen die Tageswerte nicht ganz so hoch ausfallen. Sie betragen dann in Palma 29, im Rest der Insel 28, in Lluc im Tramuntana-Gebirge sogar nur 24 Grad. (as)