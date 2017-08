Parken am Palma-Airport ein teurer Spaß

Das Flughafen-Parkhaus auf Mallorca gehört zu den teuersten in Spanien. Das ergab eine Untersuchung des Reisepreis-Vergleichsportals Liligo.com.

Der Studie zufolge zahlt man an den Flughäfen von Madrid und Barcelona am meisten fürs Parken. Die Kosten sind angeblich mehr als doppelt so hoch wie der Durchnitt an den übrigen Airports in Spanien. Über dem Durchnitt liegen auch die Preise in Bilbao, Sevilla – und Palma.

Liligo.com hat außerdem aufgelistet, wo man sein Auto umsonst abstellen kann. An den Flughäfen von Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Córdoba, El Hierro, La Gomera, León, Logroño, Salamanca und Vitoria gibt es Gratis-Parkplätze.