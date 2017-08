Bei Wolken ist jeder Fünfte in Palma ein Tourist

An bewölkten Sommertagen haben viele Urlauber die selbe Idee: "Lass uns nach Palma fahren!". Bis zu 100.000 Besucher zählt die Hauptstadt von Mallorca an Tagen, an denen kein perfektes Strandwetter herrscht. Bei bedeckten Himmel ist somit jeder fünfte Mensch in Palma ein Tourist, schreibt die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora. Palma zählt rund 420.000 Einwohner.

In der Inselmetropole greift an solchen Tagen die "Operation Wolke". Es werden dann mehr Polizisten eingesetzt und die Stadt verstärkt Straßenreinigung und Müllabfuhr. (cls)