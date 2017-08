Richter spricht Platzverweise für Playa-Taschendiebe aus

Ein Amtsrichter auf Mallorca hat Platzverweise gegen 15 festgenommene Taschendiebe ausgesprochen, die vor allem an der Playa de Palma und in anderen touristischen Zonen ihr Unwesen getrieben hatten. Die zumeist aus Osteuropa stammenden Männer dürfen sich künftig nicht mehr in Palma, Calvià und Llucmajor aufhalten, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Samstag.

Die Männer waren im Rahmen einer konzertierten Polizeiaktion am Mittwoch vergangene Woche festgenommen worden. Dabei kam es auch zu zahlreichen Hausdurchsuchungen. Im Rahmen der Ermittlung erwies sich ein Zwei-Sterne-Hotel in S'Arenal als Ausgangspunkt der Diebeszüge an der Playa de Palma sowie in den touristischen Küstenorten der Gemeinde Calvià (Palmanova, Santa Ponça, Paguera).

Der Bande werden mehr als 100 Taschendiebstähle angelastet. Die Mitglieder hatten sich, als Touristen getarnt, unter die Urlauber gemischt und auf den Promenaden, aber auch an den Stränden sowie in Diskotheken zugeschlagen. (as)