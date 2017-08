Polizei erklärt Terrorzelle für zerschlagen – Suche nach Helfern

Nach dem Tod des mutmaßlichen Terroristen Younes Abouyaaqoub hat die katalanische Polizei die für die Terroranschläge in Barcelona und Cambrils verantwortliche islamistische Terrorzelle offiziell für zerschlagen erklärt. Trotz allem suche man weiterhin mit Hochdruck nach möglichen Helfern.

Abouyaaqoub, der vergangenen Samstag mit einem Lieferwagen über die Prachtmeile La Rambla gerast war und so den Tod von 13 Personen verursacht hat, war am Montag von Einsatzkräften 30 Kilometer vor den Toren Barcelonas in Subirats erschossen worden.

Eine Nachbarin in der Gemeinde hatte die Polizei gerufen, nachdem sich Abouyaaqoub den Häusern in dem kleinen Dorf genähert hatte. Als sie ihn ansprach, sei er in die Hügel geflüchtet. Dort wurde er von der Polizei gestellt und erschossen. Ein Sprengstoffgürtel, den der Mann trug, stellte sich als Attrappe heraus.



Weitere Mitglieder der Terrorzelle waren bereits Tage zuvor von den Mossos d'Esquadra festgenommen oder erschossen worden. Zwei Islamisten kamen bei der Explosion eines Hauses in Alcanar (Provinz Tarragona) ums Leben.

Bei den Anschlägen in Barcelona und Cambrils waren insgesamt 15 Menschen gestorben und mehr als 100 verletzt worden. (cze)