Hitze auf Mallorca lässt ein wenig nach

Am Wochenende gehen die Temperaturen auf der Insel leicht zurück. Das Quecksilber bleibt vielerorts gar unter der 30-Grad-Marke, maximal werden 32 Grad erwartet. Eine Kaltfront sorgt für etwas Abkühlung. Das prognostiziert das staatliche Wetteramt Aemet.

Am Samstag zieht leichte Bewölkung auf, dennoch bleibt es größtenteils sonnig. Am Sonntag ist der Himmel ebenfalls leicht bedeckt. Die Nächte kühlen ein wenig ab, die Temperaturen liegen dann bei 19 bis 21 Grad.

Am Freitag gilt auf der Insel noch die Hitzewarnstufe Gelb. Tageshöchstwerte von 36 Grad sind vorausgesagt. Es ist sonnig und am Morgen windstill, am Nachmittag zieht eine leichte Brise aus Nord auf.

In der kommenden Woche steigen die Temperaturen wieder, mit einer extremen Hitzewelle wird allerdings nicht gerechnet. Das Mittelmeer hat sich auf 28 Grad erwärmt. (cls)