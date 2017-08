Wohnungsnot: Zeitweilige Enteignungen geplant

Wohnungseigentümer, die ihre Immobilie seit mindestens zwei Jahren haben leer stehen lassen, sollen in Zukunft gezwungen werden können, die Wohnung zeitweise an die Balearen-Regierung abzutreten. So soll sozialer Wohnraum geschaffen werden. Für Privateigentümer ist das Wohnraumgesetz, das jetzt beschlossen wurde, aber kaum von Relevanz. Vielmehr betrifft es Bauträger, Banken oder Großunternehmen, die im Besitz von mindestens zehn Wohneinheiten sind.

Die Eigentümer sind in Zukunft verpflichtet, diese in ein Register eintragen zu lassen. Bei Verstößen drohen Strafen von 3000 bis 30.000 Euro. Der Govern muss im Gegenzug schlüssig darlegen, dass es der temporären Enteignung aufgrund eines akuten Mangels an Sozialwohnraum bedarf. Derzeit warten auf den Balearen etwa 2800 Familien auf die Zuweisung einer Sozialwohnung.

(aus MM 32/2017)