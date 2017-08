Teuerste Wohnung der Balearen befindet sich in Palma

Auf Mallorca befindet sich die teuerste Wohnung der Balearen. Im Carrer Sant Feliu in der Altstadt von Palma steht die 497 Quadratmeter große Immobilie für 3,59 Millionen Euro zum Verkauf. Der Quadratmeter Wohnfläche kostet dort 7231 Euro. Das geht aus einer Übersicht der Webseite "preciosviviendas.com" hervor, die Immobilienpreise vergleicht.

Zu haben sind in Palma zudem auch Wohnungen im Carrer Murillo für 3,55 Millionen (461 Quadratmeter) sowie für 3,45 Millionen Euro (446 Quadratmeter) am Passeig Sagrera. Insgesamt sind die Immobilienpreise in der Inselhauptstadt im ersten Halbjahr 2017 um sieben Prozent gestiegen. Neben Palma stehen auch in der Gemeinde Calvià Häuser und Wohnungen zum Verkauf, für die ein Quadratmeterpreis von mehr als 4000 Euro gefordert wird.

Am teuersten ist Wohnraum allerdings in Ibiza Stadt, in einigen Straßen werden über 5000 Euro für den Quadratmeter verlangt. Teilweise war dort ein Preisanstieg von 18 Prozent zu verzeichnen. (cls)