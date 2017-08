Freundliches Wochenendwetter auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca wird an diesem Wochenende gut. Nach den Regenfällen der vergangenen Tage dominiert ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix mit angenehmen Temperaturen.

Am Samstag zeigt sich die Sonne häufig. Hin und wieder schieben sich ein paar Wölkchen davor, von denen aber keine Niederschlagsgefahr ausgeht. Die Temperaturen liegen Nachts wieder unter 20 Grad, sodass Urlauber, Residenten und Einheimische gut schlafen können. Tagsüber klettert das Quecksilber im Thermometer auf 26 Grad in Escorca, 27 Grad in Felanitx und 29 Grad in Palma und Muro.

Auch am Sonntag wird es inselweit recht sonnig. Wieder zeigen sich allenfalls ein paar Schönwetterwolken. Nachts bewegen sich die Werte um 20 Grad, tagsüber kratzen sie langsam wieder an der 30-Grad-Marke. Die neue Woche beginnt dann mit viel Sonne und Höchstwerten bis zu 32 Grad. (cze)