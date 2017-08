"Operation Wolke" mit Verkehrschaos auf Mallorca

Wie stets bei Niederschlägen und wolkigen Wetterbedingungen im Sommer kam es auf Mallorca am Donnerstag zu einem Verkehrschaos. Die Autos stauten sich überall an den Stadteinfahrten nach Palma sowie im Zentrum.

Auch die Einkaufsstraßen wie Jaime III und Sant Miquel waren von Menschenmassen überfüllt. Grund ist die Tatsache, dass viele Inselbesucher bei schlechtem Wetter lieber einen Stadtbummel machen als am Strand baden zu gehen. Selbst in Manacor stauten sich die Mietwagenschlangen am Kreisel vor der Schnellstraße Richtung Palma.

Auch am Freitag dürfte der Trend anhalten, da die Temperaturen weiterhin deutlich unter dem für die Jahreszeit typischen Durchschnitt liegen, und das Bild von einem Wolkenmix geprägt ist. Die Polizei versucht den Verkehr zu regeln und aktiviert die so genannte "Operation Wolke". Auf die Parkhäuser ist wieder ein großer Ansturm zu erwarten. Residenten sollten den Abstecher ins Stadtzentrum möglicherweise besser auf einen anderen Tag verschieben. Allen anderen sind öffentliche Verkehrsmittel zu empfehlen. (mic)