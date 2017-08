Windhose "Cap de Fibló" wütet vor Formentera

Das Unwetter hat am Donnerstag und Mittwoch auf Mallorcas Nachbarinseln ordentlich gewütet. In Hunderten Haushalten auf Formentera fiel der Strom aus, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet. Vor der Cala Saona wurde eine Windhose, ein so genannter Cap de Fibló gesichtet. Die Seerettung kam mehreren Segelschiffen zur Hilfe, die gefährlich nah an die Küste gespült worden waren.

Formenteras Hafen La Savina musste am Donnerstag für die gewerbliche Schifffahrt gesperrt werden. Dort sank ein Segelboot. Die Crew hatte es vor dem Unwetter in Frachthafen gesteuert. Nun blockiert es dort die Zu- und Einfahrt. Das Schiff soll rasch abtransportiert werden.

Auf Ibiza sollen in der Gemeinde Sant Josep 150 Personen in Sicherheit gebracht werden. Die Evakuierung gestaltet sich schwierig, da die Zufahrtswege überschwemmt sind. An den ibizenkischen Stränden riss der Sturm Wachtürme und Strandschirme um. Zwei Hunde wurden überfahren. Sie hatten sich vor dem Donner erschrocken und waren von Zuhause ausgerissen.

Auf Mallorca gingen am Mittwoch und Donnerstag ebenfalls heftige Regenfälle nieder. Große Schäden waren hier vorerst nicht zu beklagen. (cls)