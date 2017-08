Wäscherei fällt Flammen zum Opfer

Bei einem Brand im Industriegebiet Son Bugadelles bei Santa Ponça im Südwesten von Mallorca ist eine Wäscherei komplett zerstört worden. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, war das Feuer in der Calle València am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet.

Vor allem die vielen brennbaren Produkte und Stoffe, die sich in der Halle befanden, erschwerten der Feuerwehr die Arbeit. Die genau Brandursache steht noch nicht fest. Experten gehen derzeit von einem Kurzschluss aus.

Besonders die Hotels in der Umgebung könnten wegen des Wegfalls der Großwäscherei mitten in der Hochsaison in Schwierigkeiten kommen. (cze)