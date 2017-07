Rolex-Diebe waren international aktiv

Die kürzlich auf Mallorca ausgehobene Bande von Uhrendieben war auch in anderen Regionen Europas aktiv. Das berichtet die Tageszeitung Ultima Hora.

Die Verdächtigen sollen auch an der Costa Brava, in Marbella, Málaga und Ibiza, am Airport von Barcelona sowie in Frankreich und Belgien unterwegs gewesen sein. Dabei benutzten sie falsche Ausweisdokumente und waren daher nicht ohne Weiteres zu identifizieren. Dennoch haben die neun Beschuldigten zusammen schon etwa 100 Verhaftungen auf dem Kerbholz.

An einem Ort hielten sich die Männer im Schnitt zwischen drei und zehn Tagen auf. In Dreiergruppen machten sie Jagd auf ihre Opfer, wobei zwei Täter die Aufmerksamkeit ablenken und besonders teure Marken wie Rolex identifizieren sollte. Ein Dritter war dann dafür zuständig die Uhr vom Handgelenk zu ziehen. Die Flucht ergriffen die Mitglieder der Bande stets mit Mietwagen, die unter falscher Identität angemietet waren.

Auf Mallorca wird den Verhafteten der Klau von insgesamt neun Uhren vorgeworfen. (mic)