7750 neue Stellen im Öffentlichen Dienst

Die Balearen-Regierung will in den kommenden drei Jahren insgesamt 7750 neue Jobs im Öffentlichen Dienst schaffen. Im Einzelnen geht es um 3000 Stellen in den Bereichen Bildung und Erziehung, 4000 Stellen im Gesundheitswesen sowie 250 Stellen in der Verwaltung.

Nach Angaben von Regierung und Gewerkschaften wurden auf den Balearen nie zuvor so viele Beamtenjobs geschaffen. "Die Zeit der Einschnitte ist vorbei", zitiert Ultima Hora Ministerpräsidentin Francina Armengol. "Wir werden den öffentlichen Sektor stärken." (cze)