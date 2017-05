Jeder Dritte ist für die Legalisierung von Cannabis

Fast 38 Prozent der spanischen Bevölkerung glauben, dass die Legalisierung von Cannabis zur Lösung des Drogenproblems im Land beitragen würde. Gleichzeitig glaubt fast jeder Fünfte, dass die Legalisierung aller Rauschmittel den Konsum reduziere.

Außerdem ist die Anzahl der Drogenkonsumenten, verglichen mit 2013, um 9,5 Prozent gestiegen. 12,6 Prozenten der Menschen, die regelmäßig Rauschmittel zu sich nehmen, sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Diese Daten gehen aus einer Studie des Gesundheitsministeriums hervor, an der 22.541 Menschen teilgenommen haben.

Erst im November letzten Jahres wurde von der Stiftung "Línea Directa" eine Studio zum Drogenkonsum in Spanien veröffentlicht. Demnach sind Mallorca und die Nachbarinseln neben Katalonien und La Rioja die Region Spaniens, in der am meisten Cannabis konsumiert wird.