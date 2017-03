Zwei Tote und zwei Verletzte bei Unfall in Alcúdia

Eingebettet in einer idyllischer Landschaft befindet sich die 1789 erbaute typisch, mallorquinische Finca Can Corem bei Campos. Hier finden in unregelmäßigen Abständen Events der verschiedensten Art statt. DIE NÄCHSTEN TERMINE: Freitag, 24. März: Disco-Dancing Cocktail-Party - Funk & Soul der 60er bis 90 mit DJane Abuela Albertina Eintritt: 8 Euro Beginn: 21.00 Uhr Einlass: 19.00 Uhr Anmeldung und Infos zur Wegbeschreibung