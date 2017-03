Wochenende mit viel Sonne und frühlingshaft mild

Die gute Nachricht zuerst: Das Wetter auf Mallorca wird am Wochenende ziemlich gut! Meist wechseln sich Sonne und Wolken ab und die Temperaturen werden frühlingshaft mild.

Und die schlechte? Bis einschließlich Samstagvormittag können hin und wieder leichte Schauer niedergehen, denn die Regenwolken, die sich seit Freitagfrüh über der Insel breit gemacht haben, verziehen sich nur langsam. Die Temperaturen steigen am Samstag tagsüber auf Höchstwerte bis 13 Grad in Portocolom, 15 Grad in Palma und 16 Grad in Sa Pobla. Bis zum Mittag setzt sich fast überall die Sonne durch und bereits am Nachmittag ist das Frühlings-Feeling zurück. In der Nacht auf Sonntag wird es aber wieder teils empfindlich frisch.

Der Sonntag zeigt sich von seiner schönen Seite und verwöhnt die Insel mit viel Sonne und nur ganz vereinzelten Wolkenfeldern. Das Quecksilber im Thermometer klettert auf 17 Grad in Felanitx und teilweise über 20 Grad in der Bucht von Palma und im Norden der Insel. Dazu weht nur ein schwacher Wind, sodass einem Kaffee oder einem ausgedehnten Spaziergang im Freien nichts im Wege steht.

Am Freitagmorgen herrschte auf Mallorca teilweise Hamburger Wetter. Der Himmel zeigte sich grau und es regnete teils kräftig.

Die weiteren Aussichten: Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen, die tagsüber die 20-Grad-Marke knacken.