Wetteramt: Frühling auf Mallorca wird wärmer als üblich

Der Frühling auf Mallorca, der am Montag um 11.29 Uhr begonnen hat, wird wärmer als gewöhnlich. Die Durchschnittstemperatur von 18 Grad wird nach Angaben des staatlichen Wetteramts leicht überschritten werden. Das gab die Behörde am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Regenmenge wird sich in den kommenden Monaten im normalen Bereich bewegen. Insgesamt erwarten die Meteorologen viel Sonne, um die Osterfeiertage Mitte April kann es aber gelegentlich regnen, so die Experten.

Eine weitere Erkenntnis von Aemet: Im abgelaufenen Winter hat es auf Mallorca so viel Niederschlag gegeben, wie noch nie, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt. Insgesamt fielen durchschnittlich 366 Liter Regen pro Quadratmeter, das sind 126 Prozent mehr als normal. Gleichzeitig aber war der Winter der drittwärmste der vergangenen zehn Jahre. Die Rekordtemperatur wurde am 9. März in Santa María geknackt, als das Thermometer dort 26,5 Grad anzeigte. Der kälteste Tag war der 17. Januar, als in der Serra de Alfabia -5,4 Grad gemessen wurden.

In den kommenden Tagen wird es sonnig auf Mallorca. Bis einschließlich Donnerstag bleibt das Wetter stabil mit Höchstwerten bis 18 Grad. Am Freitag und am Samstag können Regenwolken über die Insel ziehen und es wird kühler. Ab Sonntag setzt sich aber wieder das freundliche Frühlingswetter durch. (cze)