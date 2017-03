Sonne am letzten Winterwochenende

Mallorca steht ein sonniges letztes Winterwochenende bevor. Das spanische Wetteramt Aemet sagt für Samstag und Sonntag Sonnenschein und nur vereinzelt Bewölkung voraus.

Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen 21 Grad in Palma und 23 Grad in Sa Pobla. Nachts kann es mit Temperaturen knapp über Null besonders in der Tramuntana doch noch recht kühl werden.

Auch am Sonntag gibt es Sonne satt. Am Morgen werden besonders im Süden der Insel vereinzelte Nebelfelder erwartet. Die Temperaturen klettern bis auf 23 Grad, nachts werden 5 Grad erwartet. In Küstennähe weht nachmittags ein leichter Wind.

Auch die neue Woche startet freundlich und das Thermometer zeigt maximal 22 Grad an. (cls)