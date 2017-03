Am Montag streiken die Lokführer wieder

Die Zugführer auf Mallorca halten an ihrem Vorhaben fest, am Montag, 27. März, zu streiken. Bei den Verhandlungen mit dem Betriebsrat der öffentlichen Bahngesellschaft "Serveis Ferroviaris de Mallorca" (SFM) waren sich beide Parteien am Mittwoch nicht eing geworden.

Man hatte Hoffnung darauf gesetzt, dass es nun endlich klappen könne, die Tarifproblematik zu lösen. Deshalb hatten die Lokführer den angekündigten Streit auch vorerst auf Eis gelegt. Doch wieder waren die Gespräche mit den Verantwortlichen der Zuggesellschaft ergebnislos. Zwar berichtet die spanische Tageszeitung Ultima Hora, dass sich der Ton zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern entspannt habe, doch vor allem die neu angestellten Lokführer fühlen sich weiterhin benachteiligt.

Die seit Monaten immer wieder aufkochenden Tarifstreits haben im Balearen-Parlament zu einer Grundsatzdiskussion über den öffentlichen Personennahverkehr auf der Insel geführt. Vor allem die regionale Ökopartei Més und die linke Protestpartei Podemos pochen darauf, das Streckennetz und vor allem den Fahrplan von Bus und Bahn weiter auszubauen. (somo)