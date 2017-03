14 Veranstaltungen im Kongresspalast geplant

Der neue Kongresspalast in Palma de Mallorca ist bereits stark nachgefragt: 14 Veranstaltungen haben sich für dieses Jahr schon in dem neuen Koloss angekündigt, der am 1. April nach zehn Jahren Bauzeit seinen Betrieb aufnimmt. Das gab die Stadt Palma am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Palmas Bürgermeister José Hila, Balearen-Präsidentin Francina Armengol und der Abgeordnete des Betreiberunternehmens Melià Hotels, Gabriel Escarrer, überzeugten sich am Montag selbst davon, dass die Eröffnung des Palasts zum Greifen nah ist. Von Baustaub ist hier nichts mehr zu sehen, Fenster und Böden sind größtenteils bereits blitzblank.

"Es wurde erreicht, was viele noch vor anderthalb Jahren für unmöglich hielten", so Armengol. Bürgermeister Hila betonte, dass er sich vom neuen "Palau" vor allem erhoffe, die touristischen Hochburgen Playa de Palma und Palmas Zentrum mehr miteinander zu verbinden. Derzweil gab sich Escarrer volksnah. "Wir wollen auch eine kulturelle Instanz sein und hoffen, dass die Menschen den Kongresspalast besichtigen." (somo)