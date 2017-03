Königspaar eröffnet Kongresspalast von Palma

Das spanische Königspaar wird den neuen Kongresspalast von Palma de Mallorca eröffnen. Davon gehen einem Bericht der Zeitung Ultima Hora zufolge sowohl der Betreiber Meliá Hotels International als auch die Balearen-Regierung und das Rathaus von Palma aus.

Wann genau Felipe und Letizia zum feierlichen Akt kommen werden, steht noch nicht fest. Es heißt, dass es nach dem Sommer soweit sein wird. Der Termin hängt von der Agenda des Paares ab.

In Betrieb gehen wird der Kongresspalast, der sich am Beginn der Autobahn von Palma zum Flughafen befindet, am 1. April mit einem "Soft Opening". Dann können auch die ersten Gäste im dazugehörigen Hotel Meliá Palma Bay nächtigen.